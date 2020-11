L'episodio è accaduto in piazza Irnerio, in zona Aurelio. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Un autobus di linea in fiamme nella notte a Roma. L'episodio è accaduto in piazza Irnerio, in zona Aurelio. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Il bus della linea notturna è stato completamente distrutto nell'incendio. Non risultano feriti. Danneggiate alcune auto in sosta e vetrine di attività commerciali.