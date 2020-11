Fiumicino, tenta un furto e poi ruba una bici: arrestato

Quando il 29enne ha visto gli agenti, ha cercato di fuggito a piedi in direzione di via Giuliano Prini ma, inseguito, è stato bloccato subito dopo in via Toscano

Ha tentato un furto (stava cercando di aprire un distributore automatico di sigarette in un bar tabacchi), poi ha rubato una bicicletta e infine l'ha lanciata in strada. Per questo un uomo di 29 anni, di origini tunisine, è stato arrestato dalla polizia a Fiumicino.

L'arresto

Quando il 29enne ha visto gli agenti, ha cercato di fuggito a piedi in direzione di via Giuliano Prini ma, inseguito, è stato bloccato subito dopo in via Toscano.