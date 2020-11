Latina, tossicodipendente terrorizzava i genitori: allontanato 44enne

Il gip del Tribunale di Latina ha emesso la misura dell'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un tossicodipendente 44enne, che è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Cisterna di Latina. L’uomo viveva nella stessa casa dei genitori anziani, residenti in paese.

La vicenda

Gli anziani erano da anni costretti a vivere in un costante stato d'ansia causato dai comportamenti violenti e vessatori del figlio. In più di un caso gli agenti del Commissariato erano dovuti intervenire, nei mesi scorsi, per contenere la furia dell'uomo, per impedirgli di devastare l'abitazione e proteggere i genitori terrorizzati. Era anche accaduto agli agenti, durante uno degli interventi, di trovare e sequestrare alcuni grammi di cocaina per uso personale.

Le indagini

Dopo alcune indagini, coordinate dalla Procura di Latina, si è appurato che l'uomo pretendeva continuamente denaro dagli anziani genitori, noti commercianti del nord pontino, per soddisfare la sua dipendenza. Quando l'anziana coppia cercava di opporsi alle richieste, l'uomo era esercitava una inaudita violenza, sia verbale che fisica, sfogandola spesso sugli arredi della casa.