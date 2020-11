Roma, accoltella il padre per difendere la madre: arrestato 16enne

Il ragazzo, ammanettato dai carabinieri di Anzio, è intervenuto dopo aver assistito all’ennesima lite tra i suoi genitori tra le mura domestiche. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per l’asportazione della milza

Dopo aver assistito all'ennesima lite tra i suoi genitori tra le mura domestiche, un ragazzo di 16 anni ha accoltellato il padre per difendere la madre. Il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Anzio. Lo studente incensurato, il primo dei tre figli della coppia, è intervenuto durante l'ultima lite dei suoi genitori e, dopo aver impugnato un coltello da cucina, ha colpito due volte all'addome il padre, un muratore romeno di 37 anni, con precedenti. L'uomo, sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza per l'asportazione della milza, ed è ricoverato in prognosi riservata.