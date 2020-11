Roma, si finge escort per rapinare clienti: arrestato 37enne

Adescava le proprie vittime su internet, fingendosi una escort. Poi, una volta fissato l'incontro in una stanza in affitto in un B&B, si presentava al posto della fantomatica ragazza e rapinava il cliente: per questo un 37enne di origine egiziana, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro.

La rapina

Ieri sera il 37enne, che aveva creato un profilo falso con tanto di foto, si è dato appuntamento con il cliente tramite sms in un B&B in zona Castro Pretorio. Poi il 37enne lo ha fatto entrare nella stanza, ha chiuso la porta e lo ha minacciato con un coltello per farsi consegnare 50 euro. L'uomo è riuscito a scappare e a richiedere l'intervento dei Carabinieri che, con l'ausilio dei vigili del fuoco, sono entrati nella stanza e hanno trovato il cittadino egiziano. Sequestrato il coltello usato per minacciare la vittima.