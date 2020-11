Roma, in smart working scaricava video pedopornografici: arrestato

Le indagini sono partite dopo che il datore di lavoro ha notato un traffico anomalo sulla linea utilizzata dal 52enne, dipendente di un gestore telefonico e da remoto per via delle limitazioni dovute al Covid 19

E' stato arrestato dalla Polizia Postale di Roma un impiegato 52enne che, durante l'orario di lavoro in smart working, scaricava immagini pedopornografiche. Le indagini sono partite dopo che il datore di lavoro ha notato un traffico anomalo sulla linea utilizzata dal 52enne, dipendente di un gestore telefonico da remoto per via delle limitazioni dovute al Covid 19.

Le indagini

Dopo la denuncia, è emerso che l'impiegato, utilizzando la rete Internet aziendale, scaricava immagini a sfondo sessuale di bambine dalla evidente età preadolescenziale, oltre a numerosi video pedopornografici con protagonisti bambini. Sulle periferiche dell'uomo è stata scoperta una quantità impressionante di materiale illecito, catalogato meticolosamente in cartelle: oltre 13mila file di immagini e 150 video dal contenuto pedopornografico. L'arrestato, su disposizione della Procura di Roma, è stato portato nel carcere di Regina Coeli.