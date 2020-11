Maltempo, rami caduti e allagamenti a Roma e provincia

Inoltre, nella serata di ieri i pompieri sono intervenuti nei pressi della caserma dell'Aeronautica Militare di Bracciano, in Via Circumlacuale per un incendio nei pressi di un serbatoio di gas

Rami caduti e allagamenti ieri a Roma e provincia a causa del maltempo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami e per danni d'acqua. (IL METEO NEL LAZIO)

Gli interventi

Inoltre, nella serata di ieri i pompieri sono intervenuti nei pressi della caserma dell'Aeronautica Militare di Bracciano, in Via Circumlacuale per un incendio nei pressi di un serbatoio di gas. Il rogo è stato spento, non ci sono stati feriti e danni.