Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nelle ultime 24 ore nel Lazio si registrano 2.407 nuovi casi positivi a Covid-19 su quasi 20mila tamponi eseguiti. I decessi registrati oggi sono 34 mentre i guariti sono 412. Calano i ricoveri , 60 in meno di ieri, e si contano quattro nuovi ricoveri in terapia intensiva. "Assistiamo ad un lieve rallentamento della corsa del virus ma è ancora presto per valutazioni, bisogna mantenere alta l'attenzione", ha affermato l'assessore Alessio D'Amato.