Auto si ribalta sul lungomare di Ostia, ferita una ragazza di 21 anni

Incidente ieri sera a Ostia, dove un’auto con a bordo quattro persone si è ribaltata. Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Grassi in codice azzurro. Stando a una prima ricostruzione, la vettura sarebbe andata a scontrarsi con una Jeep e poi si sarebbe capovolta, colpendo altri due veicoli in sosta. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale del X Gruppo Mare. Resta comunque ancora da definire l’esatta dinamica dell’accaduto.