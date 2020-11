Covid Roma, protesta non autorizzata in piazza Venezia: alcuni fermi

Circa trecento persone si sono recate in piazza Venezia a Roma per partecipare a una manifestazione non autorizzata contro le misure anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LAZIO E A ROMA), riunendosi davanti all'altare della Patria. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, tra loro ci sono gilet arancioni e ultras. La polizia ha allontanato i manifestanti. Tra loro ci sarebbero alcuni fermati.