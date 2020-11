Roma, Raggi: “Due materassi su ciclabile via Gregorio VII”

Lo ha dichiarato la sindaca della Capitale su Facebook: “Ma è possibile che la gente non si vergogni di comportarsi in questo modo incivile? Dobbiamo tutti avere intolleranza zero per gli zozzoni che sporcano Roma”

"Lungo la nuova ciclabile di via Gregorio VII qualche zozzone ha pensato di gettare due materassi che non gli servivano più. Proprio sul bordo della corsia, tra le macchine parcheggiate e il marciapiede. Ma è possibile che la gente non si vergogni di comportarsi in questo modo incivile?". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Il post della sindaca di Roma

"Dobbiamo tutti avere tolleranza zero per gli zozzoni che sporcano Roma - aggiunge - Se vedete qualcuno che sversa illegalmente rifiuti ingombranti, segnalateli subito. Dobbiamo fermarli e mettere un argine a questo fenomeno perché gesti di questo tipo, ogni anno, costano a tutti noi cittadini 2 milioni e mezzo di euro! Lo ribadisco: sono soldi che si possono utilizzare per migliorare servizi di raccolta, ad esempio comprando nuovi camion o mezzi per Ama. Voglio ricordare inoltre a tutti i cittadini che domani, 15 novembre, torna la campagna 'Il tuo quartiere non è una discarica' - conclude Raggi - la raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. L'appuntamento riguarderà tutti i Municipi dispari".