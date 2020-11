Incidente a Fiumicino, frontale tra due auto: un ferito grave

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla via Portuense, a Fiumicino, all'altezza di Parco Leonardo. E' successo nel pomeriggio di oggi. Due auto, una Fiat Seicento e una Mini, si sono scontrate frontalmente e il conducente della Seicento è stato portato in codice rosso, con l'eliambulanza, all'ospedale San Camillo di Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cerveteri, che hanno messo in sicurezza l'area, personale sanitario 118 e la Polizia Locale di Fiumicino per i rilievi del caso.