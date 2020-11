E' successo in via Santa Croce in Gerusalemme, in zona San Giovanni. Indagano i carabinieri

Incendio a Roma, in via Santa Croce in Gerusalemme, in zona San Giovanni, dove un chiosco per la vendita di fiori è andato a fuoco. E' successo nella notte. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Piazza Dante. Al momento non si esclude nessuna ipotes investigativai, compresa quella che il rogo sia di origine dolosa.