Fregene, trovati morti altri due daini

Dopo quello morto un mese fa, altri due esemplari di daini, tra cui un cucciolo, sono stati trovati senza vita questa mattina su via della Veneziana, la via principale d'ingresso nella zona sud di Fregene. Uno degli animali si trova al centro della carreggiata e l'altro al bordo della strada. Tra le ipotesi è che il decesso sia stato causato, all'alba, dallo scontro con un veicolo. Sul posto la polizia locale, che sta regolamentando la viabilità. Saranno attivate dal comune di Fiumicino le procedure, tramite il veterinario, per la rimozione.

Il precedente

Lo scorso 13 ottobre era stato trovato morto, a ridosso di via della Veneziana, impigliato in una recinzione di un campo agricolo. Nella zona di Fregene, da anni, vive una colonia di daini nelle aree boschive. Non è la prima volta, negli ultimi anni, che avvengono impatti tra i daini e veicoli.