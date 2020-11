Covid, in Vaticano accesso gratuito ai tamponi per i senzatetto

L’ambulatorio, allestito sotto il colonnato di San Pietro, “è aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e, in due settimane, ha effettuato 50 tamponi al giorno, oltre al vaccino antinfluenzale”, spiega monsignor Fisichella. La Santa Sede ha anche inviato 350mila mascherine e 5mila pacchi viveri per le famiglie in difficoltà

Accesso gratuito a tamponi e vaccini antinfluenzali per poveri e senzatetto nell'ambulatorio allestito proprio sotto il colonnato di San Pietro dall’Elemosineria Apostolica. È questa l’iniziativa che il Vaticano ha lanciato in vista della Giornata Mondiale dei Poveri, che sarà celebrata domenica 15 novembre. “L'ambulatorio è aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e, in due settimane, ha effettuato 50 tamponi al giorno a coloro che devono avere accesso ai dormitori o che vogliono ritornare nella loro patria”, ha riferito monsignor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)

Vaticano invia 350mila mascherine a famiglie povere

La Santa Sede, inoltre, sta inviando "un primo blocco di 350mila mascherine per almeno 15mila studenti dei diversi gradi di scuola, soprattutto nella grande periferia della città, per essere anche in questo caso di sostegno alle famiglie e alleggerirle almeno della spesa delle mascherine”, ha fatto sapere ancora Fisichella, spiegando che l'iniziativa è stata possibile grazie a UnipolSai Assicurazioni. Sono stati inviati alle parrocchie romane anche 5mila pacchi viveri per le persone in difficoltà e per questo il monsignore ha ringraziato pubblicamente per "il grande supporto" Roma Cares e il Ceo della Roma, Guido Fienga, ed Elite supermercati.