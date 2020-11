Lazio, Zingaretti: “Oltre un milione di vaccini antinfluenzali”. VIDEO

In tutta la campagna vaccinale del 2019 il totale è stato di 900mila. “Risultato ottenuto grazie a una gara fatta per tempo. Con l'ordine di 2,4 milioni di dosi stiamo lavorando per contenere l'arrivo dell'influenza stagionale che si sommerà al coronavirus”, ha detto il presidente della Regione

"Nel Lazio in questi giorni abbiamo superato il milione di vaccini antinfluenzali somministrati. Se si calcola che in tutta la campagna vaccinale del 2019, in tutti i mesi, il totale dei vaccinati in regione è stato di 900 mila, noi quest'anno, già in un mese, abbiamo superato il milione". A dirlo è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la visita di quest'oggi alla nuova centrale operativa del numero verde anti-Covid dell'Ares 118. Il risultato, ha spiegato, è stato raggiunto "grazie a una gara fatta per tempo. Con l'ordine di 2,4 milioni di dosi stiamo lavorando per contenere l'arrivo dell'influenza stagionale che si sommerà, purtroppo, al coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE NEL LAZIO). È un impegno straordinario - ha proseguito Zingaretti -. Ringrazio i medici di medicina generale e i centri vaccinali, fare oltre un milione di vaccini in un mese è stato possibile grazie alla gara molto in anticipo e allo sforzo dei medici”, ha concluso.