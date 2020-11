Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Oggi le misure verranno discusse e varate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi

7:41 - A Roma verso accessi contingentanti in vie shopping

Controlli anti-assembramento nei parchi e sul litorale e possibili contingentamenti delle presenze nelle principali vie dello shopping Capitale durante il weekend. Sarebbero alcune delle ipotesi emerse dal Tavolo tecnico coordinato dalla Questura per analizzare e individuare dove e quali "moduli di contenimento delle presenze" avviare da domani. Oggi le misure verranno discusse e varate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi.