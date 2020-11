Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Verrà avviato oggi un Tavolo tecnico, presieduto dal questore di Roma, che avrà il compito di analizzare e individuare dove e quali "moduli di contenimento delle presenze" attuare nella Capitale per evitare gli assembrati che si sono registrati lo scorso fine settimana. È quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto Matteo Piantedosi, a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine della Capitale, la sindaca Virginia Raggi, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato e il comandante della polizia locale. Sotto la lente, nella Capitale, ci saranno con ogni probabilità via del Corso e il lungomare particolarmente affollati l'ultimo weekend. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI)

7:37 – A Roma allo studio 'moduli per il contenimento delle presenze'

