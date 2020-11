Roma, armato di coltello rapina una farmacia

Altro episodio in via Marghera: a un uomo sono stati rubati 150 euro e il cellulare. I due rapinatori sono fuggiti. Sul posto la polizia

A Roma ieri c'è stata una rapina in una farmacia in via Sermoneta, in zona Appio. Da quanto appreso, un uomo, armato di coltello e con mascherina sul volto, dopo aver minacciato gli impiegati, ha rubato l'incasso ed è poi fuggito.

Le indagini

Sono in corso indagini della polizia. Sempre ieri in via Marghera un cittadino del Bangladesh è stato vittima di una rapina, aggredito e minacciato da due persone. All'uomo sono stati rubati 150 euro e il cellulare. I due rapinatori sono fuggiti. Sul posto la polizia.