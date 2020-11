Roma, al via sgombero sede ultras Lazio. Raggi: “Basta illegalità”

È in corso in questi istanti lo sgombero della sede degli Irriducibili della Lazio in via Amulio, a Roma. Lo stabile, di proprietà dell’Inail, era occupato da anni dagli ultras biancocelesti. Sul posto è presente la polizia. "Roma ringrazia le forze dell’ordine per il sequestro della sede degli ex Irriducibili in via Amulio”, scrive su Twitter la sindaca Virginia Raggi, che poi aggiunge: “Da tempo avevamo chiesto lo sgombero e ora locali sono stati liberati! A Roma non c'è spazio per violenze e prepotenze. Avanti #ATestaAlta per ripristinare la legalità".