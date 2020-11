Anzio, porzione di Falesia crolla sulla spiaggia: nessun ferito

Coinvolta una parte di un fabbricato. Gran parte dell'area è stata interdetta per la relativa messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia locale.

Una porzione di falesia, costa rocciosa con pareti a picco, si è staccata ad Anzio in via Ardeatina ed è crollata sulla spiaggia coinvolgendo una parte di un fabbricato. Non si sono registrati feriti e le ricerche di eventuali persone coinvolte da parte dei vigili del fuoco, anche con squadre Usar, Saf e unità cinofile, hanno dato esito negativo. Gran parte dell'area è stata interdetta per la relativa messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia locale.