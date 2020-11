Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nuove manifestazioni contro le misure anti-Covid oggi a Roma. La mattina in centro è in programma un sit-in organizzato dai Gilet arancioni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:23 - Roma, Gilet arancioni e movimenti in piazza

Nuove manifestazioni contro le misure anti-Covid oggi a Roma. La mattina in centro è in programma un sit-in organizzato dai Gilet arancioni. Alla manifestazione, in programma dalle 10 a piazza Bocca della Verità, ha dato l'adesione anche Forza Nuova che in un tweet ha annunciato che oggi sarà in piazza. Alla protesta sono attese circa 300 persone. E nel pomeriggio torneranno a manifestare i movimenti dopo il corteo di sabato scorso. "No al ricatto tra salute e diritti" lo slogan della protesta dei movimenti che si sono dati appuntamento alle 15 davanti al Mibact in via del Collegio Romano, dove è in programma un sit-in dei lavoratori dello spettacolo,e alle 17.30 a Porta Pia.