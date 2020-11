L'episodio è accaduto poco dopo l'una, durante il coprifuoco, in via Pineta Sacchetti. Sulla vicenda indaga la polizia

Un ragazzo di 24 anni è stato rapinato nella notte in strada alla periferia di Roma. L'episodio è accaduto poco dopo l'una, durante il coprifuoco, in via Pineta Sacchetti. Ad avvicinarlo due cittadini che lo hanno minacciato con un coltello facendosi consegnare un borsello con dentro documenti e 30 euro. Sulla vicenda indaga la polizia.