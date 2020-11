Roma, picchia due cani in strada: denunciata

La donna si è giustificata dicendo: "I cani di tale razza non accusano alcun dolore poiché sono molto resistenti. Un paio di schiaffi non gli fanno male"

Stava picchiando un meticcio e un pitbull in viale Trastevere, ma è stata bloccata dalla polizia. Gli agenti hanno identificato la donna, una 30enne, che si è giustificata dicendo: "I cani di tale razza non accusano alcun dolore poiché sono molto resistenti. Un paio di schiaffi non gli fanno male". Per poi inveire contro la polizia: è stata denunciata in stato di libertà per maltrattamento di animali e oltraggio a pubblico ufficiale.