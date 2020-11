Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il primo cittadino: "Non ci sono preoccupazioni. La preoccupazione semmai è su Rieti è ingolfata, come tutte le altre città del Lazio, sul tema tamponi"

Intanto, nel Lazio ieri ci sono stati 2.432 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

"L'altro ieri ho avuto 37,5 di temperatura, ora sto bene ma ieri mi sono sottoposto a tampone. Sapete, c'è stato un assessore positivo (Antonio Emili, ndr) è giusto sottoporsi al controllo e contestualmente restare isolati almeno fino al risultato". Questo è quanto ha detto il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti. "Non ci sono preoccupazioni. La preoccupazione semmai è su Rieti è ingolfata, come tutte le altre città del Lazio, sul tema tamponi. C'è una approssimazione di tipo ideologico sul lasciare facoltà ai laboratori privati di fare tamponi. Molti se lo pagherebbero senza intralciare le attività di Asl. Ma vi pare normale fare un'ora e mezza di fila come è accaduto a me - ha detto ancora Cicchetti - e avere il responso non si sa quando? Non possiamo costringere la gente a vivere così".