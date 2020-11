Stalking, minaccia ripetutamente la ex compagna: arrestato a Ostia

Perseguitava da agosto la ex compagna con continui messaggi via telefono e minacce: per questo un 46enne è stato arrestato a Ostia dai carabinieri. L'uomo, con precedenti penali, era già stato sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della stessa donna. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l'aggravamento della misura e l'uomo è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari.