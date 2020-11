Roma, incendio nel cantiere di una clinica: in 4 sul tetto per il fumo

E' successo in via Fabbroni, al Fleming, a Roma Nord. L'incendio - fanno sapere i vigili del fuoco - ha coinvolto il piano interrato e il quarto piano

Fiamme nel cantiere di una clinica in via Fabbroni, al Fleming, a Roma Nord. L'incendio - fanno sapere i vigili del fuoco - ha coinvolto il piano interrato e il quarto piano dove si trovavano materiali plastici, guaine per la coibentazione e materiali di risulta. Per sfuggire al fumo quattro persone si sono rifugiate sul tetto. Sul posto la polizia. Al momento risulta esserci un intossicato.