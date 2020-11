Roma, pestaggi e aggressione a sfondo razziale: arrestati 4 trapper

La prima aggressione, nei confronti di altri trapper, è avvenuta lo scorso 7 marzo in uno studio di registrazione. La seconda, che risale ad aprile, si sarebbe consumata in strada ai danni di un extracomunitario. I quattro sono destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare

Avrebbero commesso due brutali aggressioni, di cui uno a sfondo razziale, pubblicando sul web le immagini delle violenze. Quattro trapper, tra i 23 ed i 36 anni, ritenuti gli autori degli episodi avvenuti tra marzo e aprile a Roma sono stati arrestati dalla polizia: sono tutti destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare.

Le accuse

Tutti esperti di arti marziali e pugilato, sono accusati dei reati di sequestro di persona, violenza privata, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Le indagini

Le indagini sono state condotte dagli investigatori della Digos, diretti da Giampietro Lionetti, e coordinate dalla Procura. A tradire gli indagati è stato il "film" delle violenze pubblicato a distanza di poche ore sul web in cui si vedevano le vittime ripetutamente colpite fino a subire serie lesioni personali.

Il pestaggio di marzo

Il primo episodio, che risale al 7 marzo, si è consumato pochi minuti alla mezzanotte. Il branco ha fatto irruzione in uno studio di registrazione musicale dove altri trapper erano intenti a suonare, dando il via alla violenza cieca. I quattro, impedendo fisicamente ogni via di fuga, hanno colpito usando colpi di arti marziali e pugilato. Durante l'aggressione le vittime, sanguinanti, sono state costrette a restare in ginocchio e con lo sguardo rivolto in basso. Le violenze sono durate almeno un'ora, fino a quando i quattro si sono allontanati dalla sala di registrazione.

L’aggressione a sfondo razziale di aprile

Ad aprile, invece, si sarebbe consumata l'aggressione a sfondo razziale quando il branco si è scagliato improvvisamente e senza alcun motivo contro un passante, un extracomunitario, che è stato anche insultato.