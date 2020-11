Il rogo è divampato in una villetta in via Quarto Mascherone, in zona Giustiniana, alla periferia della città. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco

Una donna è morta mentre il marito è rimasto ferito in un incendio divampato in una villetta in via Quarto Mascherone, in zona Giustiniana, alla periferia di Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono giunti sul posto per spegnere le fiamme con due squadre.