Incendio in una palazzina a Passoscuro, nessun ferito

Un incendio è divampato, intorno alle 4 di questa notte, al pianterreno di una palazzina di Passoscuro, sul litorale nord di Fiumicino. Le fiamme, scoppiate per cause accidentali, hanno interessato principalmente la cucina e il porticato in legno dello stabile. Molte le persone scese in strada per la paura e la concitazione del momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri, che in poco tempo hanno estinto il rogo prima che raggiungesse gli altri locali adiacenti.

I soccorsi

Le quattro persone che vivono all’interno dello stabile sono riuscite a uscire tempestivamente ma sono state comunque affidate alle cure del personale sanitario, che si è sincerato delle loro condizioni di salute, risultate buone. Sul posto anche i carabinieri.