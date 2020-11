Halloween: in giro vestito da morto con falce vera, denunciato a Roma

E' successo in piazza Crati, nel quartiere Trieste-Salario. Il 65enne dovrà rispondere di possesso ingiustificato di arma bianca

Un 65enne romano, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione Roma Viale Libia dopo essere stato sorpreso mentre, indossando un costume di Halloween, passeggiava per strada con in spalla una vera falce. E' successo in piazza Crati, nel quartiere Trieste-Salario la scorsa notte. L'uomo, travestito da morto, aveva con sé una falce con lama ricurva, affilata ed appuntita lunga un metro e 35 centimetri. Dovrà rispondere di possesso ingiustificato di arma bianca.