Fiumicino, aggredito in strada sbatte testa a terra: grave 41enne

Un uomo di 41 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato aggredito in strada ieri a Fiumicino, in provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 41enne si trovava vicino casa in auto quando ha tamponato un veicolo e una persona lo avrebbe aggredito. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio e sbattuto la testa sull'asfalto. È stato trasportato in stato di incoscienza in ospedale. Sono in corso indagini per risalire all'aggressore.