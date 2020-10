Roma, lite tra cani sfocia in aggressione a coltellate: un arresto

Una lite tra cani, a Roma, è sfociata in un'aggressione a colpi di coltello. La vicenda è accaduta nella tarda serata di ieri sulla circonvallazione Cornelia. Da quanto appreso, alcuni cani di un gruppo di cittadini tunisini si sono azzuffati con quello che una ragazza portava al guinzaglio. La giovane e un 31enne straniero hanno così cominciato a litigare.

L'aggressione

Ad assistere alla scena altri due ragazzi che si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo. Così sono stati aggrediti dal cittadino tunisino che ha colpito anche con un coltello uno dei due alla mano. Sul posto, allertati da altri passanti, sono intervenuti i carabinieri. Così i militari hanno rintracciato l'aggressore mentre tentava di disfarsi del coltello insanguinato. Uno dei feriti, un 28enne, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. L'altro è stato medicato per lievi ferite al volto. L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali.