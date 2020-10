Roma, dipendenti infedeli incassavano lotterie milionarie

Dipendenti ed ex dipendenti della società concessionaria dei giochi per conto dello Stato sono riusciti a "intercettare" e incassare, tra il 2015 e il 2019, quattro biglietti della lotteria istantanea "Gratta e Vinci" per un valore complessivo di 27 milioni di euro. Così oggi i finanzieri hanno dato esecuzione a una serie di sequestri nei confronti di 12 persone indagate, a vario titolo, per truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti.

Le indagini

Alle indagini ha fornito collaborazione la stessa Lottomatica. In particolare i dipendenti "infedeli" hanno intercettato due biglietti "Super Cash" dal valore di sette milioni di euro ciascuno, con una probabilità di vittoria stimata in uno su 15.840.000 biglietti. Inoltre, gli indagati hanno incassato il primo premio di due tagliandi del primo premio "Maxi Miliardario" (cinque milioni di euro ciascuno, con una probabilità di vittoria stimata in una su 9.360.000 biglietti).

I dipendenti coinvolti

I dipendenti coinvolti sono stati individuati dagli accessi al sistema informatico per acquisire informazioni riservate sia in merito all'individuazione dei biglietti vincenti di importo apicale, sia alla loro localizzazione presso i rivenditori (data e luogo di consegna), successivamente comprati e incassati da alcuni degli indagati.