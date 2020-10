Percepivano indebitamente reddito cittadinanza: 7 denunce a Caprarola

Sette persone sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Caprarola unitamente ai Carabinieri del NIL di Viterbo per "indebita richiesta del beneficio del reddito di cittadinanza, conservandone illegalmente il godimento in danno dello Stato". Gli indagati, che dichiaravano di essere residenti nel paese della Tuscia, secondo l'accusa hanno percepito il sussidio senza averne diritto dal 2019, per una somma calcolata in quasi 60.000 euro.

Gli indagati

Si tratta di due cittadini italiani, tre rumeni e due albanesi. La truffa avveniva attestando con dichiarazioni non veritiere la residenza a Caprarola loro o dei loro familiari; al termine delle investigazioni oltre ad essere denunciati gli sono stati sospesi tramite l'Inps i pagamenti ed è stata richiesta la restituzione dell'intera somma percepita.