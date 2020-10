Accoltellamento in strada a Roma, due feriti

L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio in via Francesco Sapori, in zona Cecchignola

Accoltallemento in strada a Roma. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio in via Francesco Sapori, in zona Cecchignola. Vittime dell'accoltellamento due uomini che sono stati trasportate in ospedale in codice rosso. Un terzo uomo è rimasto ferito e portato anche lui in ospedale. Non si esclude si tratti dell'aggressore. Sul posto i carabinieri che indagano sull'accaduto. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.