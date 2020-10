Roma, scontro tra due moto in corso Trieste: morta 38enne

Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Parioli per effettuare i rilievi. Non è stato escluso il coinvolgimento di un terzo veicolo che si sarebbe poi allontanato

Una donna di 38 anni è morta ieri in un incidente stradale, uno scontro tra due moto, avvenuto a Roma in Corso Trieste, all'incrocio con via Nomentana. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Parioli per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Gli agenti hanno raccolto diverse testimonianze: tra le ipotesi sulle cause dell'incidente non è stato escluso il coinvolgimento di un terzo veicolo che si sarebbe poi allontanato.