Roma, uomo ferito a colpi d'arma da fuoco in strada ad Acilia

Sparatoria ad Acilia, frazione di Roma nel quadrante Sud della Capitale, dove ieri un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco in strada. Trasportato dal 118 in ospedale, l'uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico e ora è ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto si apprende, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acilia e del Nucleo investigativo di Ostia.

L'agguato

L'uomo, un 44enne romano con precedenti, ha raccontato di essere stato avvicinato da una persona con il volto coperto da un casco mentre camminava vicino casa. Due i colpi sparati dall'aggressore che poi è scappato a bordo di una moto guidata da un complice. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.