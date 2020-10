Roma, 6 auto in fiamme: danneggiati contatori gas e luce di una villa

È accaduto nella notte in zona Casalotti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia. Non risultano esserci dei feriti. Da chiarire le cause dell’incendio

Auto in fiamme nella notte in via Roccabruna, in zona Casalotti a Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia. A quanto ricostruito, l'incendio è partito da una macchina e si è poi propagato ad altre 5. A fuoco anche i contatori del gas e luce che si trovano su un muro di cinta di un villino, per questo è stata momentaneamente sospesa l'erogazione della fortinuta elettrica e del gas. Non risultano esserci feriti. Da chiarire le cause dell'incendio.