Ostia, spacciava hashish in appartamento: arrestato 60enne

Un uomo di 60 anni spacciava dosi di hashish dal suo appartamento, nella zona di piazza Gasparri, ad Ostia, ma è stato arrestato dagli agenti del X Distretto di Polizia del Lido di Roma. La droga, due chilogrammi di hashish di ottima qualità, era all'interno della sua abitazione in un'intercapedine ricavata dietro un muro.

Le indagini

A far scattare le indagini ed i successivi appostamenti da parte degli investigatori, supportati dalle unità cinofile, è stato il continuo via-vai di persone, perlopiù giovani, che si recavano in continuazione e a tutte le ore all'interno dello stabile in cui viveva lo spacciatore.