Roma, scoperti sei lavoratori in nero: tre con reddito cittadinanza

La guardia di finanza di Roma ha scoperto sei lavoratori in nero all'interno di due laboratori per la produzione di panetteria, nel corso di un piano di controlli tra Artena e Cave. Tre di loro erano beneficiari del reddito di cittadinanza, uno di quello di "emergenza", mentre i restanti due erano privi del permesso di soggiorno.

Le denunce

I due datori di lavoro sono stati denunciati per il reato di impiego di manodopera non in regola con la normativa sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. Le situazioni di indebita percezione del sussidio sono state segnalate all'Inps per il recupero delle somme.