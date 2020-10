Roma, racket occupazioni case popolari: 35 denunce

Le indagini sono partire a febbraio 2019 e durate circa un anno. A quanto accertato, il gruppo occupava abusivamente gli appartamenti trovati liberi, per poi rivenderli a persone in cerca di un alloggio

Scoperto un racket delle occupazioni di case popolari nella zona di Dragoncello, nel quadrante sud di Roma. Su disposizione della Procura, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza relativa all'applicazione di due misure cautelari personali e al sequestro preventivo di 13 appartamenti di edilizia popolare e hanno denunciato 35 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di "invasione di edifici - ricettazione - furto aggravato - sostituzione di persona e truffa".

Le indagini

Le indagini sono partire a febbraio 2019 e durate circa un anno. A quanto accertato, il gruppo occupava abusivamente gli appartamenti trovati liberi, per poi rivenderli a persone in cerca di un alloggio. Due di loro, un uomo e una donna, percepivano anche il reddito di cittadinanza. Il gip ha disposto per loro la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma, oltre alla sospensione del beneficio. Agli occupanti è stato dato un termine entro il quale rilasciare le abitazioni, per poi essere affidate agli Enti proprietari.