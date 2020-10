Incendio su un bus a Roma, nessun ferito

"Per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio su un bus della linea 881 mentre percorreva piazza Pio XI. Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni", ha fatto sapere l'Atac rendendo noto quanto accaduto a Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e polizia locale del Gruppo Aurelio.

L'assessore Calabrese: “Stiamo rinnovando la flotta”

"Le immagini di un autobus Atac avvolto dalle fiamme fanno rabbia. Fanno rabbia perché era un bus vecchio, aveva quasi 20 anni d'età. E se oggi abbiamo mezzi così vecchi è perché chi ci ha preceduto invece di comprarne di nuovi ha semplicemente accumulato debiti: oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro per la precisione", ha affermato su Facebook l'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Pietro Calabrese. "Noi abbiamo invertito la rotta - aggiunge - Solo pochi giorni fa abbiamo presentato ai cittadini nuovi bus a servizio delle periferie. Eppure stiamo ancora pagando le conseguenze di una scellerata gestione dell'azienda pubblica di trasporto più grande d'Europa. Abbiamo messo su strada oltre 400 nuovi mezzi. Alla fine del 2020 ne avremo altri 328, di cui oltre 100 già in servizio. E per il prossimo anno ce ne saranno altri 212. Arriveremo a oltre 900 nel 2021. Questi sono i fatti. Investimenti di questa portata non erano mai stati fatti prima. Questo vuol dire che stiamo rinnovando più della metà del parco mezzi di Atac. E lo stiamo facendo per dare ai cittadini un servizio di trasporto pubblico, degno di una Capitale. Tutto questo avviene senza produrre debiti, grazie al percorso di risanamento che stiamo portando avanti con il concordato preventivo. In concreto stiamo rimettendo a posto i conti, salvando 12mila posti di lavoro e facendo nuovi investimenti. Abbiamo salvato Atac dal fallimento e l'abbiamo mantenuta pubblica - conclude Calabrese - E questo è un risultato evidente".

Atac: “Incendi bus in calo del 65% rispetto al 2018”

Con il bus andato in fiamme oggi a piazza Pio XI sono complessivamente otto i casi di vetture distrutte dalle fiamme dall'inizio dell'anno, in calo di circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 2018, ha riferito l'Atac in una nota. "Icasi di principio di incendio non distruttivi dall'inizio dell'anno sono stati invece sei, con una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2018 di circa l'80% e di circa il 15% rispetto al 2019 - prosegue l'azienda - Tutte le vetture interessate da quest'ultima tipologia eventi sono o saranno recuperate al servizio. Complessivamente, quindi, sommando le due tipologie (distruttivi e non distruttivi) abbiamo 14 casi di incendi dall'inizio dell'anno, in calo di circa il 65% rispetto al 2018 e del 18% rispetto al 2019".Per l'Atac questo risultato "è stato ottenuto grazie al progressivo rinnovo della flotta, che proseguirà anche nel 2020 e nel 2021, portando l'età media del parco a circa otto anni, alle attività di manutenzione straordinaria su circa 700 vetture e all'assunzione di 70 operai per le manutenzioni ordinarie. Sono state inoltre sviluppate modifiche ai piani di manutenzione preventiva. Infine l'azienda si è dotata di una termocamera per eseguire specifiche campagne di misure termiche sui vani motori delle vetture".