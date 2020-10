A Roma i cent'anni della scuola di architettura de La Sapienza

Cento anni fa, tra il 1919 e il 1920, nasceva a Roma la prima Facoltà di Architettura d’Italia, allora denominata Regia Scuola Superiore di Architettura. Per celebrare questo anniversario, è stata allestita una mostra multimediale e una di materiali d’archivio, ponendo l’attenzione sulla figura dell’architetto, sul suo ruolo nella società e nella cultura urbana moderna, e sulle sfide che lo attendono in una realtà radicalmente trasformata. Tutte le manifestazioni dei 100 anni di Architettura alla Sapienza avranno luogo nella sede di Valle Giulia, profondamente rinnovata.

Le due mostre

Inaugura giovedì 22 ottobre l’esposizione “Un viaggio tra storia, idee e protagonisti”, che racconta come e grazie a quali personaggi sia nata la Scuola romana. "Attraverso materiale d’archivio e filmati abbiamo cercato di raccontare la storia della più antica Facoltà di architettura d’Italia per mezzo di una multicolore Linea del Tempo progettata da Studio Azzurro che presenta - dall’anno della sua istituzione ad oggi - le figure, i libri, le opere e i maggiori avvenimenti, sincronicamente a confronto con gli accadimenti politici, culturali, scientifici e artistici della storia del mondo. Il pubblico scoprirà come fatti e figure apparentemente distanti tra loro siano invece coevi, come libri apparentemente antichi siano stati scritti in momenti in cui si costruivano i simboli della modernità e potrà leggere, nei punti di intersezione di questi due percorsi, eventuali allineamenti o considerevoli discontinuità. Una serie di dialoghi immaginari tra i maestri della scuola accompagneranno il visitatore in questo viaggio nel tempo", spiega Alfonso Giancotti, coordinatore dei curatori della mostra.

Parallelamente, una selezione di inediti documenti di archivio comporrà l’anteprima di una mostra, curata da Bartolomeo Azzaro, Simona Benedetti e Filippo Lambertucci, dedicata ai progetti elaborati per le sedi della Scuola di Architettura dal 1919 al 1963, prevista nel corso del 2021.

Le celebrazioni

Le celebrazioni proseguiranno nel 2021 con un convegno internazionale a cui parteciperanno tutte le Scuole d’Architettura italiane, nonché le più antiche e le più prestigiose del panorama internazionale. A causa dell’attuale emergenza sanitaria, tempi e modi di svolgimento del convegno saranno definiti prossimamente. Particolare rilievo assumerà inoltre una sezione interamente dedicata agli studenti, articolata in un workshop focalizzato sulle reti internazionali di coinvolgimento degli studenti ed il loro ruolo nella formazione dell’architetto. Le giornate saranno gestite dagli studenti della Facoltà di Architettura, con la partecipazione di studenti stranieri e l’obiettivo di stimolare confronto e promozione di una rete tra gli studenti di Architettura a livello internazionale.