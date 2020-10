Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Parte oggi la sperimentazione del Sistema di prenotazione online dei tamponi drive-in: dalle ore 14 sarà possibile prenotare, a partire dalla giornata di domani, il tampone in uno dei seguenti drive in della Regione Lazio: Asl Roma 1: Santa Maria della Pietà, Via Eugenio Mattei 72; Asl Roma 2: Centro Carni, Via Palmiro Togliatti 1200 o IRCCS Santa Lucia, Via Ardeatina 354; Asl Roma 3: Ex presidio Forlanini, Piazza Carlo Forlanini". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, spiegando che la sperimentazione durerà una settimana (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO).

12:29 - Boccia in autoisolamento

Dopo aver appreso della positività al Covid-19 della moglie, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, negativo ad un primo tampone, ha deciso per precauzione di mettersi in autoisolamento. Le attività ministeriali proseguono comunque a tempo pieno, in modalità digitale. Lo rende noto l'ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia

12:13 - Ex ministro De Girolamo positiva

L'ex ministro Nunzia De Girolamo è positiva al Covid. Lo rende noto lei stessa postando un video su Instagram. L'ex parlamentare è moglie del ministro Francesco Boccia che però è negativo e si trova in isolamento a casa. "Da giovedì - riferisce De Girolamo - ero in isolamento domiciliare per proteggere la mia famiglia. Purtoppo sono dovuta andare a Benevento, mercoledì, dove ho incontrato una persona positiva a cena che mi ha contagiato. Venerdì ho fatto il tampone negativo, ma ieri sera ho saputo di essere positiva. Ho molti dolori, tosse, mal di testa, ho iniziato la terapia. Volevo solo farvi sapere che il Covid c'è ed è subdolo: tenete alta l'attenzione, mascherina distanziamento. È veramente dura".

12:07 - Calcio, Roma: tutti negativi i tamponi di ieri della squadra

La Roma prosegue l'avvicinamento alla prima sfida di Europa League del girone e conferma quanto già domenica mattina era emerso dai test pre Benevento. Tutti i giocatori che, come da protocollo UEFA, ieri hanno svolto tamponi sono risultati negativi. Isolate, per il momento, le positività emerse al Covid-19 di Diawara (lunedì scorso) e Calafiori (sabato). La squadra resterà comunque in isolamento a Trigoria almeno fino alla partenza di domani per la Svizzera dove i giallorossi affronteranno lo Young Boys.

11:50 – Roma, al via la prenotazione online per tamponi drive-in

"Per la prenotazione- spiega l'Unità di crisi - è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata. Si può prenotare il tampone su: https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/homeIn caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso. L'elenco completo dei drive in della Regione Lazio su: https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in".