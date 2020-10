Roma, Virginia Raggi su processo Armando Spada: “Lo Stato c’è”. VIDEO

La sindaca Virginia Raggi, in occasione dell’odierna udienza del processo ad Armando Spada, ha affermato: “È fondamentale che le istituzioni siano vicine a chi denuncia. Io ho testimoniato sempre il mio supporto a Federica, perché ancora prima di essere giornalista è cittadina. Ha assistito e ha avuto il coraggio di denunciare e questo deve essere di esempio a tutti. Allo stesso tempo, le istituzioni devono essere in prima linea perché devono dare coraggio alle persone, devono far sapere che lo Stato c’è e non fa un passo indietro. Questo è fondamentale”.