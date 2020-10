Fiumicino, evade dai domiciliari per un giro in bicicletta: arrestato

Protagonista dell'episodio, avvenuto a Fiumicino, un 53enne sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti

Complice il bel tempo, è evaso dai domiciliari per farsi un giro in bicicletta ma è stato arrestato: protagonista dell'episodio, avvenuto a Fiumicino, un 53enne sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri proprio mentre si trovava in sella alla bici, ignorando completamente la misura comminatagli. E' stato nuovamente ristretto presso la sua abitazione in attesa di provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza.