Roma, flash mob davanti al Miur: "Scuola in presenza ma in sicurezza"

La protesta è stata organizzata dal Comitato 'Priorità alla scuola'. "L'istruzione pubblica non può essere come sempre l'ultima priorità di questo Paese", sottolinea un manifestante

Flash mob oggi a Roma del Comitato “Priorità alla Scuola” davanti alla sede del Miur. In contemporanea sono stati organizzati presìdi e manifestazioni davanti a tutte le sedi delle Regioni per ribadire la contrarietà alla chiusura delle scuole salvo nel caso in cui sia deciso un lockdown completo di tutto il Paese. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - MAPPE)

Il Comitato sostiene che per dare vera priorità alla scuola e al diritto allo studio è necessario aumentare gli investimenti per trasporti e sanità, avere un sistema di tamponi rapidi e capillari, destinare alla scuola pubblica il 15 % del Recovery Fund e almeno l’aumento di un punto percentuale del PIL per la spesa ordinaria annua.

Le parole dei manifestanti

"Siamo venuti qui oggi davanti al Miur per chiedere che la scuola sia in presenza ma sia in sicurezza", dice uno studente. "La scuola pubblica non può essere come sempre l'ultima priorità di questo Paese", aggiunge un altro manifestante.

La protesta in Campania

Venerdì scorso il Comitato Priorità alla Scuola ha lanciato una campagna di comunicazione sui social media con l’obiettivo di chiedere a studenti, docenti, genitori di inviare fotografie con il cartello “La scuola non si chiude, né in Campania né altrove” e di appendere i cartelli nelle scuole che devono restare aperte.