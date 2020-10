Giornate Fai d’Autunno 2020: 5 luoghi suggestivi da vedere nel Lazio

A Roma sarà possibile visitare il complesso conventuale di San Pietro in Montorio, situato nel luogo in cui, secondo la tradizione avvenne il martirio di San Pietro e oggi sede dell’Accademia di Spagna

Sono molti i luoghi visitabili nel Lazio in occasione delle Giornate FAI d’Autunno (FOTO), che quest’anno, per via dell’emergenza coronavirus, si svolgono su due weekend, 17-18 e 24-25 ottobre, in modo da consentire a tutti i partecipanti di visitare parchi, chiese, monumenti e tutte le bellezze del nostro paese in sicurezza. Ecco cinque luoghi da non perdere.

Roma: Reale Accademia di Spagna

Gruppi di massimo 15 persone, con partenza ogni 15 minuti. Il complesso conventuale di San Pietro in Montorio, è situato nel luogo in cui, secondo la tradizione avvenne il martirio di San Pietro e oggi sede dell’Accademia di Spagna. L’identificazione con il luogo della morte dell’apostolo Pietro è dovuta al fatto che secondo la tradizione egli sarebbe stato crocefisso inter duas metas, tra le due mete (pilastri piramidali agli estremi dei circhi romani) che nella città di Roma antica erano identificati con la piramide di Caio Cestio (meta di Remo) e la zona del vaticano (meta di Romolo), rispetto alle quali il sito del Gianicolo ha posizione baricentrica. Orario sabato e domenica: dalle 10 alle 18.

Rieti: Poggio Mirteto

Una chiesa ai bordi del borgo di Poggio Mirteto, San Paolo. Un oratorio di un convento, oggi all’interno di una dimora privata aperta eccezionalmente per le Giornate Fai d’Autunno, in un sito, Santa Maria in Legarano, vicino a Casperia, che ha più di duemila anni di storia e possiede un giardino incantato, anch’esso visitabile in questa occasione. È in queste due località che sono custodite la prima e probabilmente l’ultima opera in Sabina di due fratelli veneti, pittori di talento, Lorenzo e Bartolomeo di Cristoforo Torresani, che nel Cinquecento ebbero grande successo nelle nostre terre.

Latina: Sinagoga Ebraica



Gruppi di massimo 15 persone, con partenza ogni 15 minuti. La sinagoga rappresenta la testimonianza più importante della presenza ebraica a Sermoneta. Eretta nel XIII secolo secondo uno stile architettonico locale piuttosto che orientale, si caratterizza per le forme goticheggianti, tra cui una bifora con colonnina e capitello ed un portale d’ingresso con arco a sesto acuto. L’edificio è di proprietà privata.

Frosinone: Castello di Fumone

La storia del castello di Fumone ha origini antiche. Sin dagli albori Fumone fu importante vedetta e luogo di comunicazione. L’altura di 800 metri si trova in una posizione di straordinaria importanza strategica, per controllare l’intera valle del Sacco e la via di comunicazione principale che collegava Roma e Napoli: la via Latina. Orario: sabato e domenica 10-17.30

Viterbo: Tuscania, città di artisti

Tuscania è una città d’arte del territorio viterbese con una lunga storia, dagli Etruschi ai giorni nostri, che l’ha vista sempre in veste di protagonista. Il borgo medievale è stato ricostruito e ristrutturato dopo un terribile terremoto, avvenuto nel 1971, e negli anni è stato scelto da artisti ed intellettuali provenienti da varie parti del mondo che qui hanno trovato il luogo ideale per allestire i propri ateliers, dove esprimono al meglio la loro vena artistica.