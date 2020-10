Coronavirus Ostia, 31enne in gravi condizioni. Ha carica virale alta

"Non può essere considerato fuori pericolo, ci vorranno alcuni giorni", ha spiegato il fratello maggiore in un post sui social network, aggiungendo che secondo i medici "il fatto che lui sia giovane è molto importante, e noi - ha proseguito - oltre che giovane aggiungiamo che è forte"

Un ragazzo di 31 anni, gestore di un noto pub a Ostia, è ricoverato in gravi condizioni allo Spallanzani di Roma dopo essere risultato positivo al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E CONTAGI - L'EMERGENZA IN LAZIO). A quanto si apprende, il 31enne avrebbe una carica virale alta che avrebbe determinato l'aggravarsi improvviso delle sue condizioni.

Il post del fratello

"Non può essere considerato fuori pericolo, ci vorranno alcuni giorni", ha spiegato il fratello maggiore in un post sui social network, aggiungendo che secondo i medici "il fatto che lui sia giovane è molto importante, e noi - ha proseguito - oltre che giovane aggiungiamo che è forte".